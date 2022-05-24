Зеленский не готов встречаться с кем-ибо из РФ, кроме Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только для обсуждения прекращения конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский подписал закон о конфискации активов поддержавших российскую спецоперацию граждан

Зеленский также отметил, что организация встречи двух президентов становится все сложнее. Несмотря на это, он подчеркнул, что необходимо продолжать попытки закончить конфликт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к активизации процесса обмена пленными с Россией в самое ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент УкраиныВладимир Зеленский
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