Зеленский не готов встречаться с кем-ибо из РФ, кроме Путина
23 мая 202223:59
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только для обсуждения прекращения конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
Зеленский также отметил, что организация встречи двух президентов становится все сложнее. Несмотря на это, он подчеркнул, что необходимо продолжать попытки закончить конфликт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к активизации процесса обмена пленными с Россией в самое ближайшее время.
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23 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru