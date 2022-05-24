Зеленский не готов встречаться с кем-ибо из РФ, кроме Путина

Зеленский также отметил, что организация встречи двух президентов становится все сложнее. Несмотря на это, он подчеркнул, что необходимо продолжать попытки закончить конфликт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к активизации процесса обмена пленными с Россией в самое ближайшее время.

