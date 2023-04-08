Зеленский назвал «возвращение» Крыма под контроль Киева «безальтернативным вариантом»

Политик выразил уверенность, что Крым будет «возвращен» в состав Украины. По словам Зеленского, это необходимо для «порядка в мире», основанного на конвенциях и Уставе ООН.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что авторов плана Киева по «деоккупации» полуострова ждет психиатрическая больница.

«Крым находится под защитой. За нами - вся Россия, неотъемлемой частью которой мы являемся ... Бесноватых, творящих свой шабаш на территории бывшей Украины, мы в Крым не пустим», — указал политик.

