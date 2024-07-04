Зеленский: Украина не будет прекращать огонь для начала переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Украина не будет прекращать огонь для переговоров с Россией.

Киев опроверг согласие Зеленского на интервью Такеру Карлсону

По его словам, обсуждать данный можно только при наличие чёткого плана дальнейших действий.

Он указал, что в противном случае прекращение огня будет означать замораживание, а не окончание конфликта.

Ранее Зеленский не исключил, что президента России Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияПереговорыУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры