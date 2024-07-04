Зеленский: Украина не будет прекращать огонь для начала переговоров с Россией
4 июля 202413:58
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Украина не будет прекращать огонь для переговоров с Россией.
По его словам, обсуждать данный можно только при наличие чёткого плана дальнейших действий.
Он указал, что в противном случае прекращение огня будет означать замораживание, а не окончание конфликта.
Ранее Зеленский не исключил, что президента России Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru