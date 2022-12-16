Зеленский назвал восстановление границ 1991 года условием завершения конфликта на Украине

По словам Зеленского, предложенный в США сценарий об урегулировании конфликта при возврате к границам образца 23 февраля неприемлем для Киева, отмечает телеканал «360». Политик отметил, что это не завершит кризис, «потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности», пишет Ura.ru.

«Если он [президент России Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов», — заявил украинский президент.

