Глава офиса Зеленского назвал призывы к переговорам России и Украины смешными
Призывы к переговорам России и Украины являются «смешными». Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist.
Он отметил, что мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров – это «первое, что нужно сделать», является ошибкой. Ермак также перечислил шаги, которые, по его словам, должны быть выполнены до того, как стороны смогли бы сесть за стол переговоров. Среди них он назвал обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности, а также меры по предупреждению эскалации конфликта.
Ранее Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 заявил, что наступление мира на территории Украины приблизят три шага. По его словам, первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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