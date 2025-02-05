Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условие переговоров с Россией. По его словам, они возможны только в случае возврата всех украинских территорий. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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«Только тогда мы сможем обсуждать все остальное», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что выборы на Украине пройдут только после завершения конфликта. Он пояснил, что проблемой для голосования станет человеческий фактор.

Ранее Владимир Зеленский не исключил прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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