Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

«Только тогда мы сможем обсуждать все остальное», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что выборы на Украине пройдут только после завершения конфликта. Он пояснил, что проблемой для голосования станет человеческий фактор.

Ранее Владимир Зеленский не исключил прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



