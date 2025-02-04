Зеленский анонсировал появление французских истребителей на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о предстоящем появлении французских истребителей Mirage 2000 на Украине. Он подчеркнул, что эти самолеты, которые будут управляться украинскими пилотами, усилят оборону страны.
Зеленский также заявил, что украинские военные уже начали использовать истребители F-16. Ожидается, что поставка истребителей Mirage 2000 состоится в рамках поддержки Украины, ранее анонсированной президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Макрон сообщал, что подготовка украинских пилотов начнется в 2024 году, а самолеты будут переданы до конца 2024 года.
Позднее министр обороны Франции Себастьян Лекорню уточнял, что истребители будут переданы Киеву в первом квартале 2025 года и будут оснащены новым оборудованием, включая боевую технику «воздух-земля» и средства радиоэлектронной борьбы. По словам французского министра, самолеты не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей России, передает «Радиоточка НСН».
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