Зеленский анонсировал появление французских истребителей на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о предстоящем появлении французских истребителей Mirage 2000 на Украине. Он подчеркнул, что эти самолеты, которые будут управляться украинскими пилотами, усилят оборону страны.

Зеленский также заявил, что украинские военные уже начали использовать истребители F-16. Ожидается, что поставка истребителей Mirage 2000 состоится в рамках поддержки Украины, ранее анонсированной президентом Франции Эммануэлем Макроном.