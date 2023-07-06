Зеленский назвал содержательными переговоры с премьером Болгарии
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что обсудил с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым весь комплекс отношений между странами.
По его словам, в ходе встречи были затронуты вопросы безопасности и энергетического сотрудничества, а также подписана общая декларацию, подтверждающая поддержку Софией евроатлантической интеграции Киева.
«Мы провели очень содержательные переговоры... Благодарю Болгарию за поддержку», - написал Зеленский.
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что решение о визите Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе ещё не принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru