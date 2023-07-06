Зеленский назвал содержательными переговоры с премьером Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что обсудил с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым весь комплекс отношений между странами.

Литва и Польша призвали к максимальному приближению Украины к НАТО

По его словам, в ходе встречи были затронуты вопросы безопасности и энергетического сотрудничества, а также подписана общая декларацию, подтверждающая поддержку Софией евроатлантической интеграции Киева.

«Мы провели очень содержательные переговоры... Благодарю Болгарию за поддержку», - написал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что решение о визите Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе ещё не принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ПереговорыБолгарияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры