Литва и Польша призвали к максимальному приближению Украины к НАТО
Глава Литвы Гитанас Науседа и его польский коллега Анджей Дуда в совместной декларации обратились с призывом к максимальному приближению Украины к Североатлантическому альянсу, а также к дальнейшему расширению и ужесточению антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Президенты отметили особую важность рассмотрения участниками саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, четкого пути к членству Украины в НАТО и усиления военной поддержки Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе укрепит Россию в роли главного врага альянса, страны обсудят новую стратегию в сфере обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru