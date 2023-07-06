Литва и Польша призвали к максимальному приближению Украины к НАТО

Президенты отметили особую важность рассмотрения участниками саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, четкого пути к членству Украины в НАТО и усиления военной поддержки Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе укрепит Россию в роли главного врага альянса, страны обсудят новую стратегию в сфере обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

