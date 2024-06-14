«Предложим капитуляцию»: Толстой назвал последним предложение Путина по Украине

Комментируя предложение президента РФ Владимира Путина по Украине, он указал, что «современные шольцы-байдены-макроны - люди совсем другой ментальности», тогда как «в эпоху Рейгана и Тэтчер» российского лидера непременно бы услышали.

«Думаю, это было последнее мирное предложение с нашей стороны. Следующим будет предложение о капитуляции», - написал Толстой.

Ранее Путин заявил, что Россия будет готова к переговорам только после полного вывода войск Украины с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

