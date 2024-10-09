СМИ: Зеленский допустил завершения украинского конфликта не позднее 2025 года

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности», – сказал он.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры невозможны до вывода украинских войск из новых российских регионов, закрепления в международных договорах статуса этих регионов, а также Крыма и Севастополя как российских. Помимо прочего Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также заявил, что Россия не будет вести переговоров с Киевом, пока не выбьет ВСУ из Курской области, напоминает «Радиоточка НСН».

