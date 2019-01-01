Политика

Зеленский назвал дату внеочередных выборов в украинский парламент

21 мая18:19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины. Согласно документу, внеочередные выборы назначены на 21 июля этого года.

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Поясняется, что соответствующий указ президента Украины был опубликован на сайте главы государства и вступает в силу с момента его обнародования.

Ранее во вторник Зеленский назвал главным аргументов в пользу роспуска Рады - низкий показатель доверия граждан Украины к представителям государственной власти. Институции доверяет только 4% украинцев. 

Ранее НСН написала о том, на что обратили внимание американские и британские СМИ во время инаугурации Владимира Зеленского. 

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПарламентВерховная Рада

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