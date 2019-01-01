Зеленский назвал дату внеочередных выборов в украинский парламент
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины. Согласно документу, внеочередные выборы назначены на 21 июля этого года.
Поясняется, что соответствующий указ президента Украины был опубликован на сайте главы государства и вступает в силу с момента его обнародования.
Ранее во вторник Зеленский назвал главным аргументов в пользу роспуска Рады - низкий показатель доверия граждан Украины к представителям государственной власти. Институции доверяет только 4% украинцев.
Ранее НСН написала о том, на что обратили внимание американские и британские СМИ во время инаугурации Владимира Зеленского.
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