Зеленский назвал дату внеочередных выборов в украинский парламент

Поясняется, что соответствующий указ президента Украины был опубликован на сайте главы государства и вступает в силу с момента его обнародования.

Ранее во вторник Зеленский назвал главным аргументов в пользу роспуска Рады - низкий показатель доверия граждан Украины к представителям государственной власти. Институции доверяет только 4% украинцев.

Ранее НСН написала о том, на что обратили внимание американские и британские СМИ во время инаугурации Владимира Зеленского.

