Зеленский назвал число военных, задействованных в операции в Курской области

В операции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области задействованы 60 тысяч военных. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

ВСУ потеряли на Курской области до 50 600 военнослужащих

В интервью телеканалу RAI News 24 он также указал, что европейские и американские партнёры Украины были предупреждены о начале операции украинской армии в Курской области.

Ранее Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «одной из самых больших побед» украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом неназванные американские чиновники заявили агентству Bloomberg, что с начала атаки 6 января 2024 года ВСУ потеряли порядка половины территории, захваченной в российском регионе.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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