В интервью телеканалу RAI News 24 он также указал, что европейские и американские партнёры Украины были предупреждены о начале операции украинской армии в Курской области.

Ранее Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «одной из самых больших побед» украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом неназванные американские чиновники заявили агентству Bloomberg, что с начала атаки 6 января 2024 года ВСУ потеряли порядка половины территории, захваченной в российском регионе.

