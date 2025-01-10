ВСУ потеряли на Курской области до 50 600 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 280 военнослужащих, трое сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 50 600 военнослужащих.
Также российские войска подбили 296 танков, 222 БМП и 161 БТР, 1520 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 90 станций РЭБ, 1441 автомобиль и 29 единиц инженерной и другой техники.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является «самой большой победой» Киева в ходе конфликта, сообщает RT.
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