Президент Индонезии: Мир не должен скатиться к очередной холодной войне
Мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны, считает президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом глава государства заявил на открытии саммита G20 на Бали.
«Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир скатился к очередной холодной войне», — цитирует Видодо ТАСС.
Также политик в своей речи призвал уважать международные законы и Устав ООН, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, президент Индонезии отметил, что на мировых лидерах лежит ответственность «не только перед нашими народами, но и людьми всего мира», сообщает Ura.ru. В связи с этим Видодо призвал «остановить войну», иначе миру будет «трудно двигаться дальше» и «нести ответственность за будущее этого и следующих поколений».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Президент Индонезии: Мир не должен скатиться к очередной холодной войне
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины
- Американский правозащитник заявил о запрете Киева фиксировать преступления ВСУ в Херсоне
- Рогов рассказал об отражении крупной атаки штурмовой группы ВСУ в Запорожье
- США ввели санкции в отношении российского разработчика микросхем «ПКК Миландр»
- Составлен список самых популярных направлений для отдыха россиян зимой
- СМИ: США готовят основы для переговоров Украины и России
- Страны G20 согласовали итоговое коммюнике, осуждающее действия РФ
- СМИ: Amazon уволит около 10 тысяч сотрудников
- Google заплатит штраф за незаконную слежку с помощью геолокации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru