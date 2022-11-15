Президент Индонезии: Мир не должен скатиться к очередной холодной войне

«Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир скатился к очередной холодной войне», — цитирует Видодо ТАСС.

Также политик в своей речи призвал уважать международные законы и Устав ООН, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, президент Индонезии отметил, что на мировых лидерах лежит ответственность «не только перед нашими народами, но и людьми всего мира», сообщает Ura.ru. В связи с этим Видодо призвал «остановить войну», иначе миру будет «трудно двигаться дальше» и «нести ответственность за будущее этого и следующих поколений».



