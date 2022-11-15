Президент Индонезии: Мир не должен скатиться к очередной холодной войне

Мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны, считает президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом глава государства заявил на открытии саммита G20 на Бали.

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«Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир скатился к очередной холодной войне», — цитирует Видодо ТАСС.

Также политик в своей речи призвал уважать международные законы и Устав ООН, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, президент Индонезии отметил, что на мировых лидерах лежит ответственность «не только перед нашими народами, но и людьми всего мира», сообщает Ura.ru. В связи с этим Видодо призвал «остановить войну», иначе миру будет «трудно двигаться дальше» и «нести ответственность за будущее этого и следующих поколений».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндонезияСаммит G20
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