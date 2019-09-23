Зеленский ликвидировал институт по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Уполномоченного по правам крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и ликвидировал соответствующий институт.
Как пишет Крымское информационное агентство, об этом в эфире телеканала «АТР» заявил экс-депутат Верховной рады Валерий Ивасюк. По его словам, это показывает то, что Зеленский не заинтересован в полуострове.
В августе украинский лидер сообщал, что в стране разрабатывается план по возвращению Крыма и Донбасса. В республике план Зеленского назвали популистским.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что киевская власть занимается самообманом. По его мнению, большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями.
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