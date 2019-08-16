В Крыму оценили план Зеленского по возвращению полуострова Украине

Популистским назвал план Украины по возвращению Крыма и Донбасса вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, пишет РИА Новости.

По его мнению, Киеву стоит показать намерение остановить войну, а не писать стратегии, отмечает Ura.ru. Сами же заявления о планах, по его словам, способны вызвать только иронию.

«Всё это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом», — заявил вице-спикер.

Также Бабков добавил, что новому руководству Украине следовали бы заняться внутренней политикой и её усовершенствованием, чтобы не допустить раскола внутри своего общества, пишут Argumenti.ru.