В Крыму оценили план Зеленского по возвращению полуострова Украине
Популистским назвал план Украины по возвращению Крыма и Донбасса вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, пишет РИА Новости.
По его мнению, Киеву стоит показать намерение остановить войну, а не писать стратегии, отмечает Ura.ru. Сами же заявления о планах, по его словам, способны вызвать только иронию.
«Всё это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом», — заявил вице-спикер.
Также Бабков добавил, что новому руководству Украине следовали бы заняться внутренней политикой и её усовершенствованием, чтобы не допустить раскола внутри своего общества, пишут Argumenti.ru.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полуостров обязательно вернётся в состав Украины, сообщает Москва 24. В его команде объявили о создании спецгруппы, которая займется вопросами возращения в состав Украины Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Команда уже выстроила пошаговый план по решению этих вопросов. В частности, одним из первых этапов называется создание концепции переходного правосудия и имплементацию норм и принципов международного гуманитарного и уголовного права в Донбассе и Крыму.
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