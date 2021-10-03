Зеленский лично попытается вернуть Саакашвили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично добиваться возвращения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого задержали на родине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — цитирует Газета.ru Зеленского.
По словам украинского лидера, он намерен задействовать в этой работе МИД, посольство Украины в Грузии, а также кабмины двух стран.
Украинский президент также заявил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию, пока не появились сообщения в СМИ. Зеленский считает, что политик совершил неправильный поступок, отправившись в Тбилиси.
Напомним, Саакашвили был задержан ранее в пятницу, 1 октября. Он находится в Руставской тюрьме. На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы. Он заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является фигурантом дел о погроме телекомпании «Имеди», разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, его также подозревают в растрате средств из госбюджета. По этим делам приговоры не вынесены.
Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главную причину приезда Саакашвили в Грузию накануне выборов в стране.
«Вся интрига этих выборов в одном: если партия «Грузинская мечта» набирает 43%, тогда не будет досрочных выборов, а если не набирает – будут. Электорат с приездом Саакашвили активизируется, конечно. Оппозиция у нас была полумертвая, их кампания тоже. Это может увеличить количество активных сторонников, которые придут на выборы, до 50%», - отметил Васадзе.
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