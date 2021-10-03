Зеленский лично попытается вернуть Саакашвили на Украину

«Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — цитирует Газета.ru Зеленского.

По словам украинского лидера, он намерен задействовать в этой работе МИД, посольство Украины в Грузии, а также кабмины двух стран.

Украинский президент также заявил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию, пока не появились сообщения в СМИ. Зеленский считает, что политик совершил неправильный поступок, отправившись в Тбилиси.

Напомним, Саакашвили был задержан ранее в пятницу, 1 октября. Он находится в Руставской тюрьме. На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы. Он заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является фигурантом дел о погроме телекомпании «Имеди», разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, его также подозревают в растрате средств из госбюджета. По этим делам приговоры не вынесены.

Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главную причину приезда Саакашвили в Грузию накануне выборов в стране.

«Вся интрига этих выборов в одном: если партия «Грузинская мечта» набирает 43%, тогда не будет досрочных выборов, а если не набирает – будут. Электорат с приездом Саакашвили активизируется, конечно. Оппозиция у нас была полумертвая, их кампания тоже. Это может увеличить количество активных сторонников, которые придут на выборы, до 50%», - отметил Васадзе.

