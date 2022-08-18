Зеленский: Киев не видит препятствий для визита МАГАТЭ Запорожской АЭС
Киев не видит препятствий для визита миссии МАГАТЭ Запорожской АЭС. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Украинский лидер отметил, что есть возможность быстро обеспечить безопасный визит организации.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru