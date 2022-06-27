Зеленский призвал G7 к ограничению цен на нефть из России

По его словам, он отметил последовательную позицию стран G7 относительно антироссийских санкций, отметив, что они должны и дальше усиливаться, в частности «путём ограничения цены на нефть», которую экспортирует РФ.

Также он поблагодарил лидеров государств «Большой семёрки» за оборонную и финансовую помощь Украине.

Ранее Александр Сандкамп из Кильского института мировой экономики заявил, что ввод предельных цен на закупки российской нефти станет возможным при поддержке Китая, Индии и других крупных покупателей, пишут «Известия».