СМИ: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие «плана победы» Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им «плана победы», однако пока никто из них не дал понять, что поддержит украинскую инициативу, сообщило агентство Associated Press.
Согласно данным, многие из союзников Киева выразили обеспокоенность такими «жесткими сроками».
Отмечается, что украинские чиновники ждали реакции от своих западных союзников на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которая должна была состояться на прошлой неделе в ФРГ. Однако она была отменена после того, как американский лидер Джо Байден принял решение отсрочить свою поездку туда из-за урагана «Милтон». Указывается, что с тех пор Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам свой план, однако никто из них пока «не подал никаких признаков».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представленный Зеленским «план победы» может фактически повторять план США «воевать с Россией до последнего украинца», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru