30 сентября прошлого года глава российского государства Владимир Путин по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Заседание Совбеза ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, не приведет к какому-то официальному документу, так как шансы договориться близки к нулю, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в интервью «Радиоточке НСН».

