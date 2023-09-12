Путин предложил учредить День воссоединения РФ с новыми регионами

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект об установлении Дня воссоединения России с новыми регионами – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

День воссоединения с четырьмя новыми регионами предлагается отмечать 30 сентября.

«Нечем заняться!»: В Совфеде оценили перспективы заседания Совбеза ООН по референдумам

30 сентября прошлого года глава российского государства Владимир Путин по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Заседание Совбеза ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, не приведет к какому-то официальному документу, так как шансы договориться близки к нулю, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в интервью «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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