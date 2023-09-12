Путин предложил учредить День воссоединения РФ с новыми регионами
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект об установлении Дня воссоединения России с новыми регионами – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
День воссоединения с четырьмя новыми регионами предлагается отмечать 30 сентября.
30 сентября прошлого года глава российского государства Владимир Путин по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Заседание Совбеза ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, не приведет к какому-то официальному документу, так как шансы договориться близки к нулю, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в интервью «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин предложил учредить День воссоединения РФ с новыми регионами
- Путин назвал преследованием по политическим мотивам уголовные дела против Трампа
- Путин пожелал здоровья осудившему спецоперацию Воложу
- Посол Капур: Индия не платит за российскую нефть рупиями
- Боец ВСУ рассказал о четырехдневном ожидании плена
- Путин заявил, что кабмин своевременно не среагировал на рост цен на нефть
- Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России
- Причиной аварийной посадки самолета под Новосибирском стал отказ гидросистемы
- Путин: Выстроена цепочка перехода чиновников на отечественные автомобили
- Путин: Россия заработала в два раза больше, чем у нее заморозили резервов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru