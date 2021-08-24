Зеленский и глава Евросовета обсудили проект «Северный поток-2»

Украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили итоги учредительного саммита «Крымской платформы», подготовку к саммиту Украина-ЕС и противодействие реализации российского проекта «Северный поток-2», сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Главными вопросами встречи Зеленского и Меркель стали Донбасс и «Северный поток-2»

Стороны договорились координировать усилия вместе с другими международными партнерами в рамках дальнейшей работы «Крымской платформы». Отдельное внимание было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Зеленский отметил необходимость дальнейшего противодействия завершению реализации газопровода.

Напомним, участники форума «Крымская платформа» не исключили введение новых политических, дипломатических и ограничительных мер против России.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСеверный Поток-2
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