Зеленский и глава Евросовета обсудили проект «Северный поток-2»

Стороны договорились координировать усилия вместе с другими международными партнерами в рамках дальнейшей работы «Крымской платформы». Отдельное внимание было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Зеленский отметил необходимость дальнейшего противодействия завершению реализации газопровода.

Напомним, участники форума «Крымская платформа» не исключили введение новых политических, дипломатических и ограничительных мер против России.

