Зеленский и глава Евросовета обсудили проект «Северный поток-2»
Украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили итоги учредительного саммита «Крымской платформы», подготовку к саммиту Украина-ЕС и противодействие реализации российского проекта «Северный поток-2», сообщает пресс-служба офиса главы государства.
Стороны договорились координировать усилия вместе с другими международными партнерами в рамках дальнейшей работы «Крымской платформы». Отдельное внимание было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Зеленский отметил необходимость дальнейшего противодействия завершению реализации газопровода.
Напомним, участники форума «Крымская платформа» не исключили введение новых политических, дипломатических и ограничительных мер против России.
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