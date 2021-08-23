Участники саммита «Крымская платформа» пригрозили России новыми санкциями

Участники форума «Крымская платформа» не исключили введение новых политических, дипломатических и ограничительных мер против России, сообщает пресс-служба украинского МИД.

В декларации по итогам саммита говорится, что международная «Крымская платформа» создана «как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации РФ территории Крыма и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией».

Участники форума решили рассмотреть введение дальнейших санкций в отношении России, «если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Россию на форум «Крымская платформа» для «исправления ее исторической, трагической ошибки».

