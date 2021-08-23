Участники саммита «Крымская платформа» пригрозили России новыми санкциями
Участники форума «Крымская платформа» не исключили введение новых политических, дипломатических и ограничительных мер против России, сообщает пресс-служба украинского МИД.
В декларации по итогам саммита говорится, что международная «Крымская платформа» создана «как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации РФ территории Крыма и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией».
Участники форума решили рассмотреть введение дальнейших санкций в отношении России, «если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Россию на форум «Крымская платформа» для «исправления ее исторической, трагической ошибки».
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