Главными вопросами встречи Зеленского и Меркель стали Донбасс и «Северный поток-2»

«Важным вопросом наших переговоров была энергетическая безопасность и «Северный поток-2». Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля», - заявил Зеленский на брифинге по итогам переговоров.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил решение Германии не останавливать «Северный поток-2» ради политического давления на Россию победой здравого смысла, а не Москвы.

