Главными вопросами встречи Зеленского и Меркель стали Донбасс и «Северный поток-2»

По мнению Киева, «Северный поток-2» является «опасным геополитическим оружием» Кремля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в столице страны, куда немецкий лидер прибыла с однодневным визитом. Трансляция брифинга для СМИ велась в Facebook офиса президента Украины.

Еще немного, еще чуть-чуть. «Северный поток-2» неумолимо близится к завершению

«Важным вопросом наших переговоров была энергетическая безопасность и «Северный поток-2». Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля», - заявил Зеленский на брифинге по итогам переговоров.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил решение Германии не останавливать «Северный поток-2» ради политического давления на Россию победой здравого смысла, а не Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Северный Поток-2УкраинаАнгела МеркельВладимир Зеленский
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