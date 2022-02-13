Зеленский готовится к переговорам по безопасности с Байденом
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байденом в ближайшие часы собираются обсудить ситуацию с безопасностью. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в своем Facebook в воскресенье, 13 февраля.
«Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом», - сообщил Никифоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовности урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем, а также призвал в отношении России ввести санкции. Об этом говорится на сайте главы государства.
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