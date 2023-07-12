Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими

Результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

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На пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден пообщается Зеленским как на двусторонней встрече, так и на полях саммита НАТО. Он отметил, что их встреча состоится 12 июля, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский

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