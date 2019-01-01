Заговорившему по-русски Зеленскому предрекли громкую политическую победу
Украинский политолог в эфире НСН назвал решение языкового вопроса первым шагом к миру в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в городе Краматорске Донецкой области заговорил на русском языке. Как он сам признался, это нужно, чтобы доказать, что этот язык в Донбассе не запрещен.
«В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке», - заявил Зеленский.
Русская речь вызвала аплодисменты все собравшихся в зале. Приветствовал такой политической ход политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. В эфире НСН он заявил, что Владимир Зеленский выполняет свои предвыборные обещания.
«Он правильно всё делает. Зеленский же обещал, что снимет эту проблему. Вопрос языка – это вопрос глобального конфликта. Единственный язык не может быть средством получения информации. Если мы хотим двигаться вперед, если мы хотим интегрального этноса, это правильно президент всё делает. Этнос у нас славянский, язык – русский. Нельзя же каждый день красный день красную икру есть, хочется и хлебушка. Так и с украинским языком», - привел пример Соскин.
В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон о государственном языке, который вызвал негодование не только со стороны русскоязычного населения. Документ подразумевает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. При этом этот закон фактически отменил действие закон об основах государственной языковой политики от 2012 года, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 украинских регионов.
«Во-первых, нужно отменить этот закон о языке. Да, пусть украинский используется госаппаратом, а русский язык останется языком общения. И говоря на русском, Зеленский завоевывает всю восточную и южную Украину. Это Харьков, Донецк, Луганск, Одесса, Николаев, Херсон. И как только будет снят вопрос языка, будет снято колоссальное напряжение на фронте. Как только найдут модель по пенсионерам, это тоже усилит позиции Зеленского. Как только будет показано, что воевать невыгодно, меняется весь контент. Логика президента правильная », - высказал свою позицию политолог Соскин.
Официальный Киев неоднократно призывали к запрету русского языка и российских телеканалов. Сейчас в стране практически нет нашего тв. При этом Зеленский, находясь в статусе кандидата в президенты страны, заявил о необходимости создания русскоязычного телеканала, вещающего в Крыму и Донбассе. Как пояснил Зеленский, такой шаг опровергнет желание властей отобрать у жителей неподконтрольных территорий русский язык.
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