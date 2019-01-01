Заговорившему по-русски Зеленскому предрекли громкую политическую победу

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в городе Краматорске Донецкой области заговорил на русском языке. Как он сам признался, это нужно, чтобы доказать, что этот язык в Донбассе не запрещен.

«В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке», - заявил Зеленский.

Русская речь вызвала аплодисменты все собравшихся в зале. Приветствовал такой политической ход политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. В эфире НСН он заявил, что Владимир Зеленский выполняет свои предвыборные обещания.

«Он правильно всё делает. Зеленский же обещал, что снимет эту проблему. Вопрос языка – это вопрос глобального конфликта. Единственный язык не может быть средством получения информации. Если мы хотим двигаться вперед, если мы хотим интегрального этноса, это правильно президент всё делает. Этнос у нас славянский, язык – русский. Нельзя же каждый день красный день красную икру есть, хочется и хлебушка. Так и с украинским языком», - привел пример Соскин.