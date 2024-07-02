Глава Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине

На встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым он уточнил, что в транш войдут, в том числе, дополнительные средства противовоздушной обороны.

«Пакет будет включать дополнительные перехватчики ПВО, противотанковые вооружения, а также критически важные боеприпасы из нашего арсенала», - уточнил Остин.

Ранее власти США приняли решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, и в первую очередь передавать их Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

