Глава Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине

США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2,3 млрд долларов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

США пообещали укрепить ПВО Украины в ближайшее время

На встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым он уточнил, что в транш войдут, в том числе, дополнительные средства противовоздушной обороны.

«Пакет будет включать дополнительные перехватчики ПВО, противотанковые вооружения, а также критически важные боеприпасы из нашего арсенала», - уточнил Остин.

Ранее власти США приняли решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, и в первую очередь передавать их Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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