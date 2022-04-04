Премьер Венгрии причислил Зеленского к своим противникам наряду с Соросом и «левыми»
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан причислил президента Украины Владимира Зеленского к противникам правящей партии «Фидес». Такую точку зрения Орбан озвучил в своей речи после победы его партии на парламентских выборах 3 апреля.
По словам премьер-министра, победу «Фидес» «даже с Луны видно». Как отметил Виктор Орбан, для этого партии пришлось противостоять многим политическим противникам. Среди них премьер перечислил местные и зарубежные «левые» силы, бюрократов Евросоюза, финансовые структуры Джорджа Сороса, международные средства массовой информации и, наконец, украинского президента.
В ходе предвыборной кампании Орбан обещал венгерскому обществу, что в случае победы не допустит вмешательства в ситуацию на Украине, которое, по его оценке, может привести к трагическим последствиям для самой Венгрии. Ранее власти республики не разрешили поставки вооружения для Киева через свою территорию, к чему призывал Зеленский.
Правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством Виктора Орбана набирает по итогам выборов 67,84% голосов. Такие данные Национальный избирательный офис приводит после обработки 98,96% бюллетеней. Таким образом, коалиция получает 135 мест в парламенте из 199, сохраняя конституционное большинство.
Оппозиционный альянс партий во главе с Петером Марки-Заем набирает 28,14% и получает 56 мест. Итоговая явка на парламентских выборах в Венгрии составила 69,54%. На одновременно проводившимся референдуме по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних проголосовали 68,74% жителей страны.
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