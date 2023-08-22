Зеленский: Черногория присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Черногория присоединилась к декларации «Большой семерки» (G7) по гарантиям безопасности Украине.

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В своём Telegram-канале он поблагодарил президента Якова Милатовича за «гуманитарную, военную и политическую поддержку».

«Поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины», - написал украинский лидер, добавив, что на встрече также обсуждалась поддержка «Формулы мира» и подготовка к Глобальному саммиту мира.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский и его соратники из партии «Слуга народа» в скором времени могут потерять власть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияЧерногорияУкраинаВладимир Зеленский

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