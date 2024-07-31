Зеленский: Без РФ вторая конференция по Украине будет безрезультатной

По его словам, без присутствия на саммите представителей России добиться конкретных результатов не удастся.

«Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против», - заключил президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что украина до конца ноября текущего года разработает план по достижению мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».