Зеленский: Без РФ вторая конференция по Украине будет безрезультатной

Вторая мирная конференция по Украине будет безрезультатной без участия России. Об этом в интервью газете Le Monde заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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По его словам, без присутствия на саммите представителей России добиться конкретных результатов не удастся.

«Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против», - заключил президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что украина до конца ноября текущего года разработает план по достижению мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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