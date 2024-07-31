Зеленский: Без РФ вторая конференция по Украине будет безрезультатной
31 июля 202419:14
Вторая мирная конференция по Украине будет безрезультатной без участия России. Об этом в интервью газете Le Monde заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, без присутствия на саммите представителей России добиться конкретных результатов не удастся.
«Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против», - заключил президент Украины.
Ранее Зеленский заявил, что украина до конца ноября текущего года разработает план по достижению мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Без РФ вторая конференция по Украине будет безрезультатной
- Кадыров выступил против ношения паранджи
- Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024
- Винер назвала чемпионку мира Галахова своей преемницей на посту главы ВФХГ
- СМИ заявили об обмене заключенными между РФ, США, Германией и Белоруссией
- Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года
- СМИ: Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину
- Данные о нескольких россиянах пропали из базы тюрем США
- Суд в Москве арестовал напавшую на контролера гражданку Узбекистана
- В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru