Пасечник заявил о переводе прифронтовых школ ЛНР на дистант

Часть учебных заведений Луганской Народной Республики (ЛНР), расположенных в прифронтовых районах, будет переведена на дистанционную форму обучения. Об этом глава региона Леонид Пасечник заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РЕН ТВ.

Пасечник пояснил, что часть учебных заведений, расположенных в непосредственной близости от прифронтовой зоны, придется перевести на дистанционную форму обучения в целях обеспечения безопасности учащихся.