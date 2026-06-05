Пасечник заявил о переводе прифронтовых школ ЛНР на дистант

Часть учебных заведений Луганской Народной Республики (ЛНР), расположенных в прифронтовых районах, будет переведена на дистанционную форму обучения. Об этом глава региона Леонид Пасечник заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РЕН ТВ.

Пасечник пояснил, что часть учебных заведений, расположенных в непосредственной близости от прифронтовой зоны, придется перевести на дистанционную форму обучения в целях обеспечения безопасности учащихся.

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Решение о пересмотре мер безопасности принято после атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа 22 мая.

При этом на пленарной сессии ПМЭФ-26 президент Владимир Путин заявил, что с 1 апреля ЛНР полностью контролируется Россией, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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