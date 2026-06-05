Центробанк меняет порядок расчета официального курса евро к рублю

Банк России с 8 июня переходит на новый порядок расчета официального курса евро к рублю. Согласно сообщению пресс-службы регулятора, курс будет определяться на основании курса доллара к рублю и курса евро к доллару.

Новый курс будет устанавливаться по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. Изменения в методике расчета связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета на основе фактических конверсионных операций.

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При этом порядок расчета курса доллара остается неизменным. Он по-прежнему будет определяться на основе отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Центральный банк также сообщил, что установил следующие официальные курсы валют на 6 июня: доллар — 73,4 рубля, евро — 85,5 рубля, юань — 10,8 рубля.

При этом Министерство финансов РФ возвращается к политике, направленной на повышение предсказуемости курса рубля, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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