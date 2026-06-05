Центробанк меняет порядок расчета официального курса евро к рублю

Банк России с 8 июня переходит на новый порядок расчета официального курса евро к рублю. Согласно сообщению пресс-службы регулятора, курс будет определяться на основании курса доллара к рублю и курса евро к доллару.

Новый курс будет устанавливаться по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. Изменения в методике расчета связаны с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета на основе фактических конверсионных операций.