В Совфеде оценили последствия гибели граждан Азербайджана из-за украинской атаки
Атака украинских морских дронов на танкер и сухогрузы в Азовском море, унесшая жизни пяти граждан Азербайджана, является актом международного терроризма. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, и Киев это прекрасно знает. По его словам, украинская сторона направляет беспилотники без разбора, не считаясь с последствиями для гражданских судов и иностранных экипажей.
Джабаров констатировал, что с каждым днем становится очевидным безразличие киевского режима к тому, на кого нападать. Он убежден, что это доказывает террористическую сущность украинского государства, которое должно быть привлечено к международному суду и трибуналу.
Ранее сообщалось, что пять граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА в Азовском море. Как отметили в МИД этой страны, суда были атакованы минувшей ночью, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Центробанк меняет порядок расчета официального курса евро к рублю
- «У людей нет денег»: Зюганов раскритиковал политику Центробанка России
- Пасечник заявил о переводе прифронтовых школ ЛНР на дистант
- В Совфеде оценили последствия гибели граждан Азербайджана из-за украинской атаки
- Кремль подтвердил тет-а-тет встречу Путина со Шредером
- «В эту канализацию не пойду»: Кустурица оценил шансы стать президентом Сербии
- «Поколение бумеранга»: Почему женщинам сложнее жить с родителями
- Путин на ПМЭФ раскрыл долю мусульман среди граждан России
- «Совсем голову потеряли»: Путин об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС
- ИИ-«Терминатор»: Когда человек потеряет контроль над нейросетью