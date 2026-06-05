В Совфеде оценили последствия гибели граждан Азербайджана из-за украинской атаки

Атака украинских морских дронов на танкер и сухогрузы в Азовском море, унесшая жизни пяти граждан Азербайджана, является актом международного терроризма. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, и Киев это прекрасно знает. По его словам, украинская сторона направляет беспилотники без разбора, не считаясь с последствиями для гражданских судов и иностранных экипажей.

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Джабаров констатировал, что с каждым днем становится очевидным безразличие киевского режима к тому, на кого нападать. Он убежден, что это доказывает террористическую сущность украинского государства, которое должно быть привлечено к международному суду и трибуналу.

Ранее сообщалось, что пять граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА в Азовском море. Как отметили в МИД этой страны, суда были атакованы минувшей ночью, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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