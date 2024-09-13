Зейналова объявила о завершении журналистской карьеры

Назначенная послом России на Маврикии журналист и телеведущая Ирада Зейналова объявила о завершении журналистской карьеры, сообщило РИА Новости.

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Она добавила, что попрощается в воскресенье со своими зрителями, которых назвала «самыми верными на свете».

Напомним, указ о назначении Зейналовой послом на Маврикии подписал президент России Владимир Путин. Она сменила на посту Константина Климовского.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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