Зейналова объявила о завершении журналистской карьеры
13 сентября 202416:09
Назначенная послом России на Маврикии журналист и телеведущая Ирада Зейналова объявила о завершении журналистской карьеры, сообщило РИА Новости.
Она добавила, что попрощается в воскресенье со своими зрителями, которых назвала «самыми верными на свете».
Напомним, указ о назначении Зейналовой послом на Маврикии подписал президент России Владимир Путин. Она сменила на посту Константина Климовского.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru