Телеведущая Ирада Зейналова стала послом РФ на Маврикии

Телеведущая Ирада Зейналова назначена чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий.

Путин сменил посла России в ЮАР

Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Зейналова сменила на этом посту Константина Климовского, которого российский лидер другим указом освободил от должности.

Ранее Путин подписал указ о назначении Олега Озерова послом России в Молдавии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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