Телеведущая Ирада Зейналова стала послом РФ на Маврикии
13 сентября 202414:29
Телеведущая Ирада Зейналова назначена чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий.
Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.
Зейналова сменила на этом посту Константина Климовского, которого российский лидер другим указом освободил от должности.
Ранее Путин подписал указ о назначении Олега Озерова послом России в Молдавии, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru