Путин сменил посла России в ЮАР
6 сентября 202413:34
Роман Амбаров стал новым чрезвычайным и полномочным послом России в Южно-Африканской республике. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также Амбаров назначен послом России в Лесото.
Новый посол сменил Илью Рогачева. Указом Путина он был освобождён от должностей посла в ЮАР и в Лесото.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому чрезвычайным и полномочным послом РФ в Албании стал Алексей Зайцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru