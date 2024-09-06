Путин сменил посла России в ЮАР

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также Амбаров назначен послом России в Лесото.

Новый посол сменил Илью Рогачева. Указом Путина он был освобождён от должностей посла в ЮАР и в Лесото.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому чрезвычайным и полномочным послом РФ в Албании стал Алексей Зайцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

