«Зажали диктатуру в угол»: Тихановская призвала продолжать забастовки
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская в новом обращении к белорусам призвала их продолжать и расширять акции протеста против результатов президентских выборов.
«Дорогие мои белорусы, работники «Беларуськалия», МТЗ, «ГродноАзота» и других предприятий, вы — символ новой свободной Белоруссии...», - цитирует её RT. По мнению Тихановской, именно от их решительности зависит будущее страны.
По словам Тихановской, забастовки легальное и мощное оружие против режима, которые «зажали диктатуру в угол, ранили её в самое сердце», сообщает «Свободная пресса».
Между тем, по данным белорусских властей, из 650 тысяч рабочих на смены не вышли около 360 человек. А рабочие «БелАЗа», например, заявили о своей аполитичности, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- «Зажали диктатуру в угол»: Тихановская призвала продолжать забастовки
- Юрист ФБК: В вещах Навального нашли опасный для окружающих яд
- «Верх наглости»: Немецкого политика возмутила угроза санкций США за «Северный поток-2»
- ООН заметила увеличение численности населения России
- Врачи не разрешили транспортировать Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru