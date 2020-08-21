«Зажали диктатуру в угол»: Тихановская призвала продолжать забастовки

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская в новом обращении к белорусам призвала их продолжать и расширять акции протеста против результатов президентских выборов.

Оппозиция Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

«Дорогие мои белорусы, работники «Беларуськалия», МТЗ, «ГродноАзота» и других предприятий, вы — символ новой свободной Белоруссии...», - цитирует её RT. По мнению Тихановской, именно от их решительности зависит будущее страны.

По словам Тихановской, забастовки легальное и мощное оружие против режима, которые «зажали диктатуру в угол, ранили её в самое сердце», сообщает «Свободная пресса».

Между тем, по данным белорусских властей, из 650 тысяч рабочих на смены не вышли около 360 человек. А рабочие «БелАЗа», например, заявили о своей аполитичности, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:ПротестыСветлана ТихановскаяБелоруссия
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