«Зажали диктатуру в угол»: Тихановская призвала продолжать забастовки

«Дорогие мои белорусы, работники «Беларуськалия», МТЗ, «ГродноАзота» и других предприятий, вы — символ новой свободной Белоруссии...», - цитирует её RT. По мнению Тихановской, именно от их решительности зависит будущее страны.

По словам Тихановской, забастовки легальное и мощное оружие против режима, которые «зажали диктатуру в угол, ранили её в самое сердце», сообщает «Свободная пресса».

Между тем, по данным белорусских властей, из 650 тысяч рабочих на смены не вышли около 360 человек. А рабочие «БелАЗа», например, заявили о своей аполитичности, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

