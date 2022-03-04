Заявления Азарова о ядерном ударе НАТО по России с Украины сочли нереальными
Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин заявил, что вероятный план НАТО нанести ядерный удар по России с территории Украины нереален, сообщает NEWS.ru.
Комментируя пост экс-премьера Украины Николая Азарова он отметил, что «любой конфликт со странами Запада неминуемо приведёт к ядерному конфликту с применением стратегического вооружения».
Эксперт считает, что именно по этой причине НАТО отказывается вводить войска на Украину.
«Азаров говорит о том, что НАТО... нарушая международное право... украинских военных как партнёров и союзников могли учить использовать ядерное оружие США, расположенное в Европе на базах США», - подчеркнул Литовкин.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.
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