Заявления Азарова о ядерном ударе НАТО по России с Украины сочли нереальными

Комментируя пост экс-премьера Украины Николая Азарова он отметил, что «любой конфликт со странами Запада неминуемо приведёт к ядерному конфликту с применением стратегического вооружения».

Эксперт считает, что именно по этой причине НАТО отказывается вводить войска на Украину.

«Азаров говорит о том, что НАТО... нарушая международное право... украинских военных как партнёров и союзников могли учить использовать ядерное оружие США, расположенное в Европе на базах США», - подчеркнул Литовкин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.

