Лавров: Запад вынашивает планы насчет ядерной войны

Западные страны вынашивают планы насчет ядерной войны, они показательно говорят о наличии у себя ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Он напомнил, что в военной доктрине России прописаны условия применения ядерного оружия. Также Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что если бы реальные решения по размещению на Украине ядерного оружия были исполнены, оно было бы направлено на Россию.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей ЛавровМИД РФРоссия
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