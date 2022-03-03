Лавров: Запад вынашивает планы насчет ядерной войны

Он напомнил, что в военной доктрине России прописаны условия применения ядерного оружия. Также Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что если бы реальные решения по размещению на Украине ядерного оружия были исполнены, оно было бы направлено на Россию.

