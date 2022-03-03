Лавров: Запад вынашивает планы насчет ядерной войны
Западные страны вынашивают планы насчет ядерной войны, они показательно говорят о наличии у себя ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он напомнил, что в военной доктрине России прописаны условия применения ядерного оружия. Также Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что если бы реальные решения по размещению на Украине ядерного оружия были исполнены, оно было бы направлено на Россию.
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