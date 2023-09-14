Заводы «Москвич» и АвтоВАЗ попали под санкции США

В частности, Вашингтон ввёл ограничения в отношении российских оборонных компаний, а также автозаводов - АвтоВАЗ и «Москвич».

Также в «чёрный» список попали банки «АК Барс» и «Синко-банк», компании «Соллерс» и «Росавтодор». Кроме того, сакции введены против президента «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева, главы Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина.

Ранее Евросоюз до 15 марта 2024 года продлил индивидуальные санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

