ЕС снял санкции с бизнесменов Ахмедова, Березкина и Шульгина

Кроме того, сообщество не продлило ограничения против полковника Вооруженных сил РФ, Героя России Георгия Шуваева, погибшего в октябре 2022 года, пишет «Свободная пресса».

Накануне Евросоюз продлил индивидуальные санкции против почти 1800 граждан и организаций из РФ до 15 марта 2024 года, напоминает телеканал «360». При этом отмечалось, что ограничения были отменены в отношении четырех физлиц. Имена этих россиян не назывались, однако в СМИ появилась информация о снятии санкций с Березкина, Шульгина и Ахмедова.

