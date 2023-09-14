ЕС снял санкции с бизнесменов Ахмедова, Березкина и Шульгина

Евросоюз снял санкции с трех российских предпринимателей: главы группы ЕСН Григория Березкина, экс-главы Ozon Александра Шульгина и совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные официального журнала ЕС.

Евросоюз до марта 2024 года продлил индивидуальные санкции против России

Кроме того, сообщество не продлило ограничения против полковника Вооруженных сил РФ, Героя России Георгия Шуваева, погибшего в октябре 2022 года, пишет «Свободная пресса».

Накануне Евросоюз продлил индивидуальные санкции против почти 1800 граждан и организаций из РФ до 15 марта 2024 года, напоминает телеканал «360». При этом отмечалось, что ограничения были отменены в отношении четырех физлиц. Имена этих россиян не назывались, однако в СМИ появилась информация о снятии санкций с Березкина, Шульгина и Ахмедова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесСанкции Против РоссииЕвросоюз

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