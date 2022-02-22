«Зависит от Зеленского»: В России допустили полную остановку «Северного потока – 2»

Санкции против России в самом жестком варианте с полной остановкой «Северного потока -2» возможны в случае масштабных военных действий, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принял решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток - 2». Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, отметил, что обширный санкционный режим, если будет принят, неизбежно коснется «Северного потока-2».



До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести санкции против России из-за признания Москвой Луганской и Донецкой республик немедленно. По его мнениюhttps://nsn.fm/economy/zelenskii-prival-evropu-polnostu-ostanovit-severnyi-potok-2, ограничения должны включать полную остановку газопровода «Северный поток - 2».



«Канцлер Австрии говорит про полный пакет в отношении России в том случае, если он действительно будет применим в данной ситуации. Пока данный пакет неприменим. Он рассматривался, есть как один из вариантов, но пока до этого не дошло. Если самого негативного сценария не будет, санкции в самом жестком варианте тоже рассматриваться не будут», - отметил Пикин.