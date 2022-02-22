«Зависит от Зеленского»: В России допустили полную остановку «Северного потока – 2»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что активные военные действия в Донбассе поставят под угрозу функционирование российского газопровода.
Санкции против России в самом жестком варианте с полной остановкой «Северного потока -2» возможны в случае масштабных военных действий, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принял решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток - 2». Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, отметил, что обширный санкционный режим, если будет принят, неизбежно коснется «Северного потока-2».
До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести санкции против России из-за признания Москвой Луганской и Донецкой республик немедленно. По его мнениюhttps://nsn.fm/economy/zelenskii-prival-evropu-polnostu-ostanovit-severnyi-potok-2, ограничения должны включать полную остановку газопровода «Северный поток - 2».
«Канцлер Австрии говорит про полный пакет в отношении России в том случае, если он действительно будет применим в данной ситуации. Пока данный пакет неприменим. Он рассматривался, есть как один из вариантов, но пока до этого не дошло. Если самого негативного сценария не будет, санкции в самом жестком варианте тоже рассматриваться не будут», - отметил Пикин.
При этом, по его словам, в качестве крайней меры остановка российского газопровода возможна, хоть и невыгодна самой Европе.
«Во многом это связано и с позицией Зеленского – начнет ли он широкомасштабные военные действия против ДНР и ЛНР. Конечно, он будет пытаться максимально усиливать негативный фон. Ситуация неоднозначная. Заместить российские энергоресурсы просто нечем будет, самый крайний вариант – остановка проекта "Северный поток – 2 "», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Конкретики в вопросе антироссийских санкций еще нет, но из-за новых ограничений страну ждут серьезные проблемы, заявил бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее.
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