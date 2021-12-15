Завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продлились чуть больше часа, сообщает ТАСС.

Песков назвал видеосаммит Путина и Си Цзиньпина чрезвычайно важным

Беседа двух лидеров прошла в формате видеоконференции, обсуждались весь комплекс двусторонних отношений, региональные проблемы и международная повестка.

Глава российского государства отметил, что ответственный совместный подход Москвы и Пекина к решению актуальных мировых проблем является весомым фактором стабильности в международных отношениях, сообщает RT.

Ранее Путин и Си Цзиньпин выразили надежду на личную встречу в феврале 2022 года, в том числе в рамках церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПереговорыКитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
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