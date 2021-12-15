Завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

Беседа двух лидеров прошла в формате видеоконференции, обсуждались весь комплекс двусторонних отношений, региональные проблемы и международная повестка.

Глава российского государства отметил, что ответственный совместный подход Москвы и Пекина к решению актуальных мировых проблем является весомым фактором стабильности в международных отношениях, сообщает RT.

Ранее Путин и Си Цзиньпин выразили надежду на личную встречу в феврале 2022 года, в том числе в рамках церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

