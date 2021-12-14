Песков назвал видеосаммит Путина и Си Цзиньпина чрезвычайно важным
Видеосаммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, который состоится 15 декабря, чрезвычайно важный, он будет продолжительным по времени. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, на переговорах планируется затронуть весь комплекс двусторонних отношений. Также лидеры обменяются мнениями по региональным проблемам и по международным делам.
Украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент США Джо Байден использовал встречу с российским лидером Владимиром Путиным для поднятия своего рейтинга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru