Завершение «Северного потока-2» названо «самой страшной» санкцией против США
Завершение строительства «Северного потока-2» станет самой страшной санкцией в отношение США, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий отметил, что новая газовая нитка позволит создать альтернативный канал поставки газа в Европу.
«Когда Россия достроит "Северный поток- 2", когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия», - сделал вывод Шерин.
Напомним, новые санкции США ввели против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» на фоне заявлений о планах провести встречу президентов США и РФ.
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