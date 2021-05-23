Завершение «Северного потока-2» названо «самой страшной» санкцией против США

Парламентарий отметил, что новая газовая нитка позволит создать альтернативный канал поставки газа в Европу.

«Когда Россия достроит "Северный поток- 2", когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия», - сделал вывод Шерин.

Напомним, новые санкции США ввели против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» на фоне заявлений о планах провести встречу президентов США и РФ.

