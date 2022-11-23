«Засуньте поглубже!»: Признание России спонсором терроризма назвали бредом
Европарламент является абсолютно дискредитирующей структурой, Россия обязательно ответит на его действия, отметил в эфире НСН сенатор Константин Долгов.
Решение Европарламента о признании России «государством — спонсором терроризма» является бредом, такими действиями организация заканчивает свое политическое существование, заявил бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН.
Накануне Европейский парламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В резолюции действия России характеризуются как «акты террора против украинского населения». Константин Долгов отметил, что решения Европарламента имеют значение только для него одного.
«Пусть они это решение засунут куда поглубже! Европарламент – это абсолютно дискредитирующая структура. Его решения имеют значение только для него самого. Это абсолютный бред. Вместо того, чтобы реально оценивать террористические действия киевского режима: и в отношении Запорожской АЭС, и убийства наших военнопленных, они объявляют нас государством-спонсором терроризма. Этим решением Европарламент заканчивает свое политическое существование. Россия ответит продолжением реализации тех целей и задач, которые наш президент поставил перед спецоперацией, они будут выполнены, вне всякого сомнения», - сказал Долгов.
На сегодняшний день у ЕС нет какой-либо законодательной базы для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные перечни физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках числятся 13 физлиц и 4 организации, включая ИГ и «Аль-Каиду» (террористические организации, запрещенные в России).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- В Евросоюзе заявили, что полностью заместили российский газ
- Мишустин пообещал серьезные изменения на рынке труда
- Полный локдаун: Молдавия с Приднестровьем остались без света после ударов по Украине
- Россия потребовала обеспечить ядерную безопасность на фоне атак ЗАЭС
- СМИ: энергоблоки Южноукраинской АЭС были аварийно остановлены
- В Госдуме приняли закон о приостановке госслужбы в связи с частичной мобилизацией
- В МИД Казахстана призвали Россию отреагировать на негативные высказывания о республике
- Мишустин заявил об устойчивости и адаптивности экономики РФ
- Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2025 года
- Хорватия и Марокко сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru