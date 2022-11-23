«Засуньте поглубже!»: Признание России спонсором терроризма назвали бредом

Накануне Европейский парламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В резолюции действия России характеризуются как «акты террора против украинского населения». Константин Долгов отметил, что решения Европарламента имеют значение только для него одного.

«Пусть они это решение засунут куда поглубже! Европарламент – это абсолютно дискредитирующая структура. Его решения имеют значение только для него самого. Это абсолютный бред. Вместо того, чтобы реально оценивать террористические действия киевского режима: и в отношении Запорожской АЭС, и убийства наших военнопленных, они объявляют нас государством-спонсором терроризма. Этим решением Европарламент заканчивает свое политическое существование. Россия ответит продолжением реализации тех целей и задач, которые наш президент поставил перед спецоперацией, они будут выполнены, вне всякого сомнения», - сказал Долгов.

На сегодняшний день у ЕС нет какой-либо законодательной базы для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные перечни физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках числятся 13 физлиц и 4 организации, включая ИГ и «Аль-Каиду» (террористические организации, запрещенные в России).

