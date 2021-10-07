Заседание московского формата по Афганистану пройдет 20 октября
Встреча в московском формате по Афганистану состоится 20 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замира Кабулова.
Кроме того, дипломат заявил, что в октябре планируется встреча расширенной «тройки» в составе России, США, Китая и Пакистана. Кабулов уточнил, что заседание пройдет «чуть раньше», чем до конца месяца.
Также спецпредставитель по Афганистану сообщил, что российская сторона приняла принципиальное решение об оказании гуманитарной помощи республике. Сейчас прорабатываются детали поставок, задействованы несколько ведомств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru