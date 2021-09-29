Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоится 12 октября
Чрезвычайный саммит «Большой двадцатки», посвященный ситуации в Афганистане, пройдет 12 октября. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
Отмечается, что инициатива в данном вопросе принадлежит итальянской стороне, которая в рамках миссии НАТО председательствует в G20.
При этом Рим хочет привлечь к решению проблемы Россию, Китай и Турцию.
Также премьер Италии подчеркнул, что немаловажно будет участие Катара, в столице которого создана база политического движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Ранее представитель запрещенного в РФ движения «Талибан» замминистра информации и культуры временного афганского правительства Забиулла Муджахид призвал Россию стать посредником между Афганистаном и ООН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Настроили. Россиянам посоветовали добиваться скидок на жилье
- Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоится 12 октября
- В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Цепкало
- Путин допустил продление службы МКС после 2024 года
- Путин: Россия опережает мир в разработке технологий ядерной космической энергетики
- Эрдоган оценил переговоры с Путиным
- Минюст включил медиапроект «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных иноагентов
- «Сбербанк» заявил, что дело в отношении Раковой не связано с деятельностью банка
- Словения приостановила применение вакцины Johnson&Johnson после смерти девушки
- СМИ: основатель Group-IB Сачков работал на иностранные спецслужбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru