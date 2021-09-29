Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоится 12 октября

Чрезвычайный саммит «Большой двадцатки», посвященный ситуации в Афганистане, пройдет 12 октября. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Отмечается, что инициатива в данном вопросе принадлежит итальянской стороне, которая в рамках миссии НАТО председательствует в G20.

При этом Рим хочет привлечь к решению проблемы Россию, Китай и Турцию.

Также премьер Италии подчеркнул, что немаловажно будет участие Катара, в столице которого создана база политического движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее представитель запрещенного в РФ движения «Талибан» замминистра информации и культуры временного афганского правительства Забиулла Муджахид призвал Россию стать посредником между Афганистаном и ООН.

